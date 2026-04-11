Имаше ли дузпа за фаул срещу Килиан Мбапе

Ощетен ли беше Реал Мадрид при поредната си грешна стъпка в Ла Лига?
Реал Мадрид с нова грешна стъпка и титлата вече изглежда мираж
Най-голяма полемика се зароди покрай спорна ситуация в 87-ата минута на двубоя с Жирона на „Сантиаго Бернабеу“. Падането на Килиан Мбапе в наказателното поле можеше да бъде отсъдено като дузпа след сблъсък с Рейнис Жесус, но съдията Хавиер Алберола Рохас не го прецени като нарушение. Не последва и намеса от VAR.
„Ако съдията беше отсъдил това в реално време – има контакт – но VAR никога няма да се намеси в такава ситуация“, анализира Итуралде Гонсалес.
Бившият международен съдия разгледа детайлно ситуацията и действията на съдийския екип:
„Това е ситуация в наказателното поле, при която Мбапе прави движение навътре, а защитникът, опитвайки се да го следва, го удря с ръка в лицето. За мен това е дузпа, но указанията към VAR са да не се намесва в подобни положения”, каза Гонсалес пред “Ас”.
„Виждам вдигната ръка, но няма намерение да удари Мбапе. Нападателите често преувеличават контакта“, заяви пък Алфонсо Перес Бурул в предаването „Marcador“ по Radio MARCA.
