Имаше ли дузпа за фаул срещу Килиан Мбапе

Ощетен ли беше Реал Мадрид при поредната си грешна стъпка в Ла Лига?

Реал Мадрид с нова грешна стъпка и титлата вече изглежда мираж

Най-голяма полемика се зароди покрай спорна ситуация в 87-ата минута на двубоя с Жирона на „Сантиаго Бернабеу“. Падането на Килиан Мбапе в наказателното поле можеше да бъде отсъдено като дузпа след сблъсък с Рейнис Жесус, но съдията Хавиер Алберола Рохас не го прецени като нарушение. Не последва и намеса от VAR.

„Ако съдията беше отсъдил това в реално време – има контакт – но VAR никога няма да се намеси в такава ситуация“, анализира Итуралде Гонсалес.

Бившият международен съдия разгледа детайлно ситуацията и действията на съдийския екип:

„Това е ситуация в наказателното поле, при която Мбапе прави движение навътре, а защитникът, опитвайки се да го следва, го удря с ръка в лицето. За мен това е дузпа, но указанията към VAR са да не се намесва в подобни положения”, каза Гонсалес пред “Ас”.

„Виждам вдигната ръка, но няма намерение да удари Мбапе. Нападателите често преувеличават контакта“, заяви пък Алфонсо Перес Бурул в предаването „Marcador“ по Radio MARCA.

