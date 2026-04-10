  3. Юли Петков: Не влязохме добре в мача, няма какво да го крием

  • 10 апр 2026 | 20:45
  • 125
  • 0

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков даде мнението си след поражението с 0:1 срещу Септември (София) в efbet Лига.

"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока
"Не можахме да изиграем мача по най-добрия начин. Срещу Черно море хвърлихме много сили, където записахме страхотен мач. Днес не се получи нашата игра, не влязохме добре в мача, няма какво да го крием. Може би справедливият резултат е 1:1, болезнено е, че загубихме в последната минута, борбата е жестока, всеки се бори. Надяваме се да сме в горната осмица, всичко е в наши ръце, продължаваме напред, най-важното е момчетата да се възстановят.

Венци Стефанов се ядоса на въпрос за Гальо: Каква легенда на Славия, бе?!
Постоянството е най-важното нещо, много пъти съм го казвал. Не всеки път се получава. Всичко се получаваше в полза на Септември - рикошети и т.н. Подценяване? Не, по-скоро напрежение. Всички бяха изключително добре на тренировките, нямаха нужда от надъхване, искаха всичко да се реши днес, за да не се стига до последния мач, не успяхме да ги съхраним, не се получи нашата игра.

Арангелов: Всички трябва да слушат Галин Иванов и да изпълняват
Може би прегоряхме, отколкото да кажем, че е имало подценяване. Срещу Монтана? Да, те имат добър треньор, губят в последните минути, прибрани са, борят се докрай, всеки се бори, просто не се получи днешният мач на нашия отбор", каза Юли Петков.

