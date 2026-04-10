Венци Стефанов се ядоса на въпрос за Гальо: Каква легенда на Славия, бе?!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи кратък коментар след поражението с 1:2 срещу Септември (София) в efbet Лига. Босът на "белите" се подразни на въпрос, че успехът на гостите е дошъл с попадение на бившата звезда на тима Галин Иванов. Стефанов не се съгласи с определението, че "бялото момче" е легенда на най-стария столичен клуб.

"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

"След тази загуба не ми се говори. Загубихме... Пожелавам здраве на момчетата! Каква? Какво? Кой коментатор? Каква легенда на Славия, бе?! Легенда на Славия...", каза Венци Стефанов пред репортерите.