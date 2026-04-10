Алексей Вербов: Мони Николов може да избухне във всеки един момент

Старши треньорът на Зенит (Казан) Алексей Вербов коментира победата на своя тим като гост над Локомотив (Новосибирск) с 3:2, благодарение на която поведе с 2-1 в полуфиналната серия от руското първенство.

„Омар Курбанов прави неща, които сякаш не се подчиняват на законите на физиката. Наистина не разбирам тези скорости. Човекът просто не се уморява, очевидно е на някаква специална диета“, заяви Вербов.

Мони Николов и Локомотив играха на макс, но Зенит спечели драматично полуфинал №3 в Новосибирск

„Мони Николов може да избухне във всеки един момент. Локомотив постоянно създава напрежение със своя сервис, особено тук. Не ни е лесно да устоим. Днес на моменти се получаваше, на моменти – не. Но виждате, че рискът в петия гейм например не донесе нищо на Локомотив. Това обаче е техният стил“, добави той.

Наставникът похвали младите си играчи за проявения характер:

Пламен Константинов след загубата от Зенит: Лесно изхвърлихме тайбрека в кофата

„Нашите млади състезатели трябва да преминат през всичко това и вероятно да изпитат чувството на победа в такъв мач, който вече ти се изплъзва от ръцете. Не всеки може да се вдигне след такъв четвърти гейм, особено тук, в Новосибирск. Радвам се, че успяхме. Някъде проявихме хладнокръвие, другаде рискувахме. Льоха Кононов днес направи страхотно представяне на сервис, пое ролята на лидер. Искам да поздравя момчетата за победата и да поздравя Новосибирск за поредния волейболен празник. Продължаваме напред.“

Вербов очаква още по-тежък следващ мач: „Ясно е, че вдругиден ще бъде още по-напечено, никой не очаква лесен мач или лека разходка. Ситуацията, в която отборът е притиснат до стената, е съвсем различна. Той е гладен, зъл и в никакъв случай не трябва да мислим за някакъв мач в Казан, който сега имаме в резерв. Трябва да се възстановим, да анализираме нещата, които можем да подобрим. Утре ще имаме цял ден за това. И с нови сили отново в тази супербитка, както казах и в Казан. Два достойни съперника, най-високо ниво. Всичко е мощно, високо, красиво.“

„Аз самият се поуморих. Представям си как е на момчетата. Те са страхотни“, завърши Вербов, цитиран от кореспондента на „БО Спорт“.

Четвъртият мач от серията ще се проведе в Новосибирск на 12 април от 15:00 часа московско време.