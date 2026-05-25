  Олимпийските шампионки от Италия с 2 ценни победи в преди VNL

Олимпийските шампионки от Италия с 2 ценни победи в преди VNL

  • 25 май 2026 | 08:07
Олимпийските шампионки от Италия с 2 ценни победи в преди VNL

Волейболистките от националния отбор на Италия, които са първият съперник на българските националки в Лигата на нациите, записаха две победи на престижния турнир "Екуилибриум Къп" в Генуа. Той е част от подготовката за най-комерсиалния турнир.

Воденият от Хулио Веласко тим се наложи над Турция и Сърбия.

"Адзурите" победиха "полумесеците" с 3:1 (25:23, 20:25, 25:13, 25:17) във втория си двубой от надпреварата.

Най-резултатна бе Екатерина Антропова с 22 точки, Мерит Адигуе завърши с 18 точки.

Олимпийските шампионки победиха малко по-трудно Сърбия с 3:2 (25:23, 22:25, 22:25, 25:20, 15:12) в първата среща от турнира, изиграна в петък.

Там най-голям актив записа Стела Нервини - 21 точки, с 18 точки приключи Ловет Оморуи.

Нашите момичета срещат италианките на 3 юни (сряда) в 22:30 ч. б.в. в Бразилия (Бразилия) в мач от първата седмица на Лигата на нациите.

Воденият от Хулио Веласко тим се изправя и срещу Нидерландия, Турция и домакина Бразилия.

Пред "скуадра адзура" предстои още една контрола - срещу Полша, която ще се проведе тази вечер от 22:00 ч.

На 25 и 27 май отборът ще има тренировъчни срещи в Милано.

