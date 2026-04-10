Мони Николов и Локомотив играха на макс, но Зенит спечели драматично полуфинал №3 в Новосибирск

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият Локомотив (Новосибирск) загубиха полуфинал №3 в Суперлигата на Русия.
Възпитаниците на Пламен Константинов отстъпиха драматично у дома пред над 5000 зрители от шампиона Зенит (Казан) с 2:3 (27:29, 25:13, 20:25, 27:25, 9:15).
Така Зенит поведе в серията с 2-1 победи.
Играе се до 3 успеха от 5 мача.
Четвъртата полуфинална среща ще се играе в неделя, 12 април, отново в Новосибирск.
Симеон Николов записа 4 точки (4 аса - +1) и получи оценка 5.5 за играта си.
Омар Курбанов бе най-резултатен за Локомотив с 22 точки (6 аса, 1 блок, 54% ефективност в атака, 10% перфектно и 39% позитивно посрещане - +6).
Дмитрий Лизик добави 15 точки (4 блока, 61% ефективност в атака - +8).
Раджабдимир Шахбанмирзаев се отличи с 11 точки (1 ас, 42% ефективност в атака - +4).
Максим Михайлов заби 19 точки (1 ас, 3 блока, 44% ефективност в атака - +12) за Зенит.
Михаил Лабинский добави още 16 точки (1 ас, 2 блока, 46% ефективност в атака, 12% перфектно и 18% позитивно посрещане - +4).
Полуфинал №3 в Суперлигата на Русия:
ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 2:3 (27:29, 25:13, 20:25, 27:25, 9:15)
ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 4, Иля Казаченков 9, Омар Курбанов 22, Фьодор Воронков 7, Дмитрий Лизик 15, Илияс Куркаев 6 - Семьон Кривитченко-либеро (Сергей Мелкозьоров-либеро, Юрий Бражнюк, Вадим Ожиганов, Сам Деру 1, Раджабдимир Шахбанмирзаев 11)
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ
ЗЕНИТ: Константин Абаев 3, Максим Михайлов 19, Михаил Лабинский 16, Дмитрий Волков 9, Алексей Кононов 4, Роман Романовский 7 - Сантияго Данани-либеро (Андрей Сурмачевский 1, Артьом Волвич 2, Дражен Лубурич, Михаил Вешняков, Иля Фьодоров-либеро)
Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ
Треньор: КОНСТАНТИН СИДЕНКО.
