  Мони Николов и Локомотив играха на макс, но Зенит спечели драматично полуфинал №3 в Новосибирск

Мони Николов и Локомотив играха на макс, но Зенит спечели драматично полуфинал №3 в Новосибирск

  • 10 апр 2026 | 17:58
Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият Локомотив (Новосибирск) загубиха полуфинал №3 в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов отстъпиха драматично у дома пред над 5000 зрители от шампиона Зенит (Казан) с 2:3 (27:29, 25:13, 20:25, 27:25, 9:15).

Така Зенит поведе в серията с 2-1 победи.

Играе се до 3 успеха от 5 мача.

Четвъртата полуфинална среща ще се играе в неделя, 12 април, отново в Новосибирск.

Симеон Николов записа 4 точки (4 аса - +1) и получи оценка 5.5 за играта си.

Омар Курбанов бе най-резултатен за Локомотив с 22 точки (6 аса, 1 блок, 54% ефективност в атака, 10% перфектно и 39% позитивно посрещане - +6).

Дмитрий Лизик добави 15 точки (4 блока, 61% ефективност в атака - +8).

Раджабдимир Шахбанмирзаев се отличи с 11 точки (1 ас, 42% ефективност в атака - +4).

Максим Михайлов заби 19 точки (1 ас, 3 блока, 44% ефективност в атака - +12) за Зенит.

Михаил Лабинский добави още 16 точки (1 ас, 2 блока, 46% ефективност в атака, 12% перфектно и 18% позитивно посрещане - +4).

Полуфинал №3 в Суперлигата на Русия:
ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 2:3 (27:29, 25:13, 20:25, 27:25, 9:15)
ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 4, Иля Казаченков 9, Омар Курбанов 22, Фьодор Воронков 7, Дмитрий Лизик 15, Илияс Куркаев 6 - Семьон Кривитченко-либеро (Сергей Мелкозьоров-либеро, Юрий Бражнюк, Вадим Ожиганов, Сам Деру 1, Раджабдимир Шахбанмирзаев 11)
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ
ЗЕНИТ: Константин Абаев 3, Максим Михайлов 19, Михаил Лабинский 16, Дмитрий Волков 9, Алексей Кононов 4, Роман Романовский 7 - Сантияго Данани-либеро (Андрей Сурмачевский 1, Артьом Волвич 2, Дражен Лубурич, Михаил Вешняков, Иля Фьодоров-либеро)
Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ
Треньор: КОНСТАНТИН СИДЕНКО.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЛОКОМОТИВ - ЗЕНИТ 2:3 - ТУК!

