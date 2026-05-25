  Индивидуални награди за момичета U18

Индивидуални награди за момичета U18

На завършилия финален турнир от Държавното първенство по волейбол за момичета под 18 години, в който Марица (Пловдив) спечели шампионската титла, Левски е със сребърните отличия, ЦПВК спечели бронзовите медали, а Миньор (Перник) оформи финалната четворка, всички отбори от Топ 4 излъчиха своите представителки с индивидуални награди

За Най-полезен състезател (MVP) на турнира бе избрана волейблистката на шампиона Марица - Катерина Попова.

Ето всички отличени състезателки:

Най-добър нападател: Калина Венева – ЦПВК

Най-добър разпределител: Вяра Иванова – Марица

Най-добър централен блокировач: Цветомира Велчева - Марица

Най-добро либеро: Никол Стефанова – Левски

Най-добър изпълнител на начален удар: Емона Здравкова – Миньор

