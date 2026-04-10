  Пламен Константинов след загубата от Зенит: Лесно изхвърлихме тайбрека в кофата

Пламен Константинов след загубата от Зенит: Лесно изхвърлихме тайбрека в кофата

Старши треньорът на Локомотив (Новосибирск), Пламен Константинов, коментира домакинското поражение от шампиона Зенит (Казан) с 2:3 в третата среща от полуфиналната серия от Суперлигата на Русия.

След тази загуба неговият отбор, за който играе и националът Симеон Николов, изостава с 1–2 в серията.

Играе се до 3 успеха от 5 мача.

Мони Николов и Локомотив играха на макс, но Зенит спечели драматично полуфинал №3 в Новосибирск

„Невъзможно е да спечелиш тайбрек с толкова много грешки, особено срещу Казан. Направихме 10 грешки в тайбрека. Това е абсурдно. Така не се играе тайбрек. Стигнахме до него, борихме се толкова дълго, а след това лесно го изхвърлихме в кофата за боклук. Но и това са уроци. Ще се опитаме да върнем серията в Казан“, заяви Пламен Константинов.

„След 25:13 нямаше подценяване на Казан. Това е повече заслуга на Казан и нашите проблеми, които продължиха през целия мач. Всички играха нестабилно – ту нагоре, ту надолу. Не обичам да отличавам отделни играчи, но мога да посоча единствено Омар Курбанов, който игра по-стабилно през цялото време на своето ниво. За съжаление, останалите бяха с огромни спадове, затова се получи такъв мач“, добави Пламен Константинов.

Четвъртият мач от серията ще се проведе в Новосибирск на 12 април. Началото е в 15:00 часа московско време.

Край на сезона за Венислав Антов и Туркоа след нова загуба от Сет

