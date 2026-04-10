Николай Къртев и Монпелие на полуфинал във Франция

Българският волейболист Николай Къртев и неговият отбор Монпелие се класираха на полуфинал в първенството на Франция.

Монпелие се наложи у дома над Кан с 3:0 (25:16, 25:21, 25:19) във втората 1/4-финална среща, която се игра пред 1312 зрители.

Николай Къртев не се появи в игра за Монпелие, но бе в групата за мача.

Бившият германски диагонал на родния Хебър (Пазарджик) Симон Хирш бе най-резултатен за Монпелие с 14 точки (2 блока, 60% ефективност в атака - +9).

Есекиел Паласиос добави 10 точки.

Ксандер Кетжински реализира 12 точки за Кан.

Така Монпелие, който завърши редовния сезон втори, спечели серията 2-0 успеха и среща на полуфиналите Сет, който отстрани Туркоа, с Венислав Антов, след 2-0 победи.

