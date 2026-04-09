От Ман Сити са готови да се разделят със свой юноша само година след привличането му

От Ман Сити са готови да се разделят със свой юноша само година след привличането му

Манчестър Сити е готов да разгледа оферти за вратаря Джеймс Трафърд през летния трансферен прозорец, съобщава "Дейли Мейл". От ръководството на „гражданите“ са готови да продадат 23-годишния англичанин за 35-40 милиона паунда. Трафорд е продукт на младежката система на Манчестър Сити, но през лятото на 2023 г. той премина в Бърнли. Именно с изявите си в тима на "виненочервените" той впечатли всички, а през лятото "гражданите" решиха да го върнат. Първоначалният план бе именно Трафърд да застане под рамката на тима като титуляр, но само няколко седмици по-късно бе привлечен Джанлуиджи Донарума, което прати Трафърд на пейката. Трафорд е изиграл 14 мача във всички състезания този сезон, като е допуснал десет гола и е запазил седем „сухи мрежи“.

Донарума през сълзи: Не съм поискал и едно евро...

Донарума през сълзи: Не съм поискал и едно евро...

Де Йонг вече тренира с Барселона, може да попадне в групата за дербито с Еспаньол

Планът на Милан, с който да отмъкне Леон Горетцка

От Ливърпул вече са набелязали заместник на Салах от Германия

Пау Кубарси призна вината си за червения картон

Луис Суарес иска да се завърне в националния отбор за Мондиала

Левски 0:0 Арда, червен картон за Лъчезар Котев

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Победа за Везенков и компания в супершоуто с Апоел в София

Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

Остава малко до началото на Лига Европа

