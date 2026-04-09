От Ман Сити са готови да се разделят със свой юноша само година след привличането му

Манчестър Сити е готов да разгледа оферти за вратаря Джеймс Трафърд през летния трансферен прозорец, съобщава "Дейли Мейл". От ръководството на „гражданите“ са готови да продадат 23-годишния англичанин за 35-40 милиона паунда. Трафорд е продукт на младежката система на Манчестър Сити, но през лятото на 2023 г. той премина в Бърнли. Именно с изявите си в тима на "виненочервените" той впечатли всички, а през лятото "гражданите" решиха да го върнат. Първоначалният план бе именно Трафърд да застане под рамката на тима като титуляр, но само няколко седмици по-късно бе привлечен Джанлуиджи Донарума, което прати Трафърд на пейката. Трафорд е изиграл 14 мача във всички състезания този сезон, като е допуснал десет гола и е запазил седем „сухи мрежи“.