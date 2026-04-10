ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

Отборите на ЦСКА 1948 и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в мач от 29-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Витоша” в Бистрица е с начален час 15:30 и ще бъде ръководена от Геро Писков.

Домакините ще се опитат да се върнат на третата позиция в класирането, след като в момента са четвърти с 53 точки, а ЦСКА е с 55, но и с мач повече, след като в сряда “червените” победиха с 1:0 като гост Монтана. Вторият Лудогорец пък е с 60 и също изглежда в обсега на тима до края на шампионата. Гостите от своя страна са на 11-о място и са спокойни за мястото си в елита и през следващия сезон.

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на сезона и в мач от 14-ия кръг срещата във Враца завърши без попадения - 0:0.