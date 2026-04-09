  3. Найденов подхвана Кабаков, Попов и Тодоров заради два мача срещу Левски (видео)

Найденов подхвана Кабаков, Попов и Тодоров заради два мача срещу Левски (видео)

Найденов подхвана Кабаков, Попов и Тодоров заради два мача срещу Левски (видео)

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов продължава да е много активен в социалните мрежи на тема “съдийство”. Последните му два поста са свързани с реферски решения от мачове с Левски, в които главни действащи лица са Никола Попов, Станислав Тодоров и Георги Кабаков.

“Понеже много фенове ме питаха за мнение за спорната ситуация в Стара Загора… припомням им тази ситуация преди 5 г … на ВАР пак е Нотариуса, главен съдия е сегашния шеф на съдиите. Ръката според изискванията на The Voice/La Voz е стегната и увеличава обема на тялото замесените лица са същите и преди 5 години … само The Voice/ La Voz e нов … може би”, пише Найденов за мач между двата отбора, играл се на “Герена” преди 5 години.

“Темата с неотсъдените дузпи стана доста актуална напоследък, та нека си припомним ДЪНОТО на българското съдийство от 1989 г насам. Никола Попов или по-известен като Попи, отсъди дузпа и след факс от Космоса си отмени решението, а още нямаше ВАР в Ефбет лига.

Тогава СК на БФС нямаше рубриката The Voice/ La Voz в уои tube, но излезе некъв невиждан и нечуван наглец, който тогава беше нейн шеф и обясни, че Попи си върнал като на видео филм в мозъка си случилите се събития на терена и правилно отменил отсъдената дузпа.

Демек, Попи си има интегриран ВАР в главата и може да си връща мислено спорните моменти”, пише Найденов пък за двубой между ЦСКА 1948 и Левски на “Васил Левски”, в който Попов първо отсъди дузпа в полза на “червените” при резултат 0:0, но после размисли и я отмени. По това време все още нямаше въведен ВАР.

ЦСКА с нова капитанска рокада за дербито с Левски

ЦСКА с нова капитанска рокада за дербито с Левски

  • 9 апр 2026 | 11:42
  • 2943
  • 1
Сектор "Г" с шествие и надъхващи думи преди мача с Левски

Сектор "Г" с шествие и надъхващи думи преди мача с Левски

  • 9 апр 2026 | 11:16
  • 2564
  • 6
Левски честити на работил в Реал Мадрид

Левски честити на работил в Реал Мадрид

  • 9 апр 2026 | 10:45
  • 569
  • 0
Работил с играчи на Челси и Тотнъм се зае да вкара във върхова форма крило на Левски

Работил с играчи на Челси и Тотнъм се зае да вкара във върхова форма крило на Левски

  • 9 апр 2026 | 10:03
  • 6455
  • 2
"Лигата на талантите" с акцент на кръга в Елитната група до 18 години - Локомотив спечели пловдивското дерби и оглави групата

"Лигата на талантите" с акцент на кръга в Елитната група до 18 години - Локомотив спечели пловдивското дерби и оглави групата

  • 9 апр 2026 | 10:00
  • 937
  • 0
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 23031
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 4806
  • 3
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 23031
  • 21
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 8003
  • 6
Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

  • 9 апр 2026 | 08:00
  • 11641
  • 33
Стягат "Лазур" за "Мача на Надеждата", работни групи освежават съоръжението

Стягат "Лазур" за "Мача на Надеждата", работни групи освежават съоръжението

  • 9 апр 2026 | 09:31
  • 5941
  • 8
Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

Лудогорец търси задължителен успех срещу Черно море, за да притисне Левски

  • 9 апр 2026 | 07:20
  • 3795
  • 13