Найденов подхвана Кабаков, Попов и Тодоров заради два мача срещу Левски (видео)

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов продължава да е много активен в социалните мрежи на тема “съдийство”. Последните му два поста са свързани с реферски решения от мачове с Левски, в които главни действащи лица са Никола Попов, Станислав Тодоров и Георги Кабаков.

“Понеже много фенове ме питаха за мнение за спорната ситуация в Стара Загора… припомням им тази ситуация преди 5 г … на ВАР пак е Нотариуса, главен съдия е сегашния шеф на съдиите. Ръката според изискванията на The Voice/La Voz е стегната и увеличава обема на тялото замесените лица са същите и преди 5 години … само The Voice/ La Voz e нов … може би”, пише Найденов за мач между двата отбора, играл се на “Герена” преди 5 години.

“Темата с неотсъдените дузпи стана доста актуална напоследък, та нека си припомним ДЪНОТО на българското съдийство от 1989 г насам. Никола Попов или по-известен като Попи, отсъди дузпа и след факс от Космоса си отмени решението, а още нямаше ВАР в Ефбет лига.

Тогава СК на БФС нямаше рубриката The Voice/ La Voz в уои tube, но излезе некъв невиждан и нечуван наглец, който тогава беше нейн шеф и обясни, че Попи си върнал като на видео филм в мозъка си случилите се събития на терена и правилно отменил отсъдената дузпа.

Демек, Попи си има интегриран ВАР в главата и може да си връща мислено спорните моменти”, пише Найденов пък за двубой между ЦСКА 1948 и Левски на “Васил Левски”, в който Попов първо отсъди дузпа в полза на “червените” при резултат 0:0, но после размисли и я отмени. По това време все още нямаше въведен ВАР.