НБА глоби Орландо Меджик с 25 000 долара

Орландо Меджик беше глобен с 25 000 долара от Националната баскетболна асоциация (НБА) за нарушаване на правилата на лигата за докладване на контузии, информира агенция Reuters.

Според НБА, Меджик не са разкрили статуса за наличност на гарда Антъни Блек преди мача срещу Детройт Пистънс в понеделник.

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Блек беше посочен като извън строя в първоначалния доклад за контузиите, а по-късно игра в двубоя.

22-годишният баскетболист отбеляза 14 точки за 15 минути при победата на Орландо над Пистънс със 123:107.

Антъни Блек има средно по 15.1 точки, 3.8 асистенции и 3.8 борби в 62 мача (40 като титуляр) през настоящия сезон.