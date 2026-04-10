  НБА глоби Орландо Меджик с 25 000 долара

НБА глоби Орландо Меджик с 25 000 долара

  • 10 апр 2026 | 09:23
Орландо Меджик беше глобен с 25 000 долара от Националната баскетболна асоциация (НБА) за нарушаване на правилата на лигата за докладване на контузии, информира агенция Reuters.

Според НБА, Меджик не са разкрили статуса за наличност на гарда Антъни Блек преди мача срещу Детройт Пистънс в понеделник.

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Блек беше посочен като извън строя в първоначалния доклад за контузиите, а по-късно игра в двубоя.

22-годишният баскетболист отбеляза 14 точки за 15 минути при победата на Орландо над Пистънс със 123:107.

Резултати в НБА
Резултати в НБА

Антъни Блек има средно по 15.1 точки, 3.8 асистенции и 3.8 борби в 62 мача (40 като титуляр) през настоящия сезон.

Още от Баскетбол

Реал Мадрид и Валенсия постигнаха ценни победи в баскетболната Евролига

Резултати в НБА

Пропадането на Фенербахче продължи срещу Реал, Валенсия се разправи с Панатинайкос, ето резултатите от Евролигата

Ясикевичус след пета поредна загуба в Евролигата: Това е огромна крачка напред

Eurohoops за поздрава между Стоичков и Везенков: Двама от най-великите от България

Всичко най-интересно около спектакъла в София с участието на Везенков със Sportal.bg

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

