Важни битки в НБА тази нощ

Днес предстои поредната порция сблъсъци от редовния сезон в НБА. Ще се изиграят шест мача, някои от тях доста важни за участващите отбори. Тук може да следите развитието им в реално време.

Нощта започва с две срещи в 02:00 часа. Първата от тях е само за престиж между Вашингтон Уизардс и Чикаго Булс.

Другият двубой по това време обаче крие доста повече интрига Торонто Раптърс приема Маями Хийт. Домакините се борят за директно място в плейофите и се нуждаят от задължителен успех.

Следващите две срещи са с начален час 02:30. Бруклин Нетс и Индиана Пейсърс не се борят реално за нищо, след като загубиха шансове за елиминациите.

Междувременно обаче Ню Йорк Никс и Бостън Селтикс излизат в гигантски сблъсък за второто място на Изток.

В 03:00 Хюстън Рокетс приема Филаделфия 76. Мачът е особено важен за гостите, които още са в борбата за топ 6 на Изток. Домакините са по-спокойни за ситуацията си, но пък се стремят да завършат максимално напред на Запад.

В последния мач за нощта един срещу друг застават Голдън Стейт Уориърс и Лос Анджелис Лейкърс. Макар и двата тима вече да знаят съдбата си, срещата се чака с интерес.

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

