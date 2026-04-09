Олимпиакос със силен отговор в мегамача в София

Лидерът в класирането на Евролигата Олимпиакос играе в момента в "Арена София" с Апоел Тел Авив. Двубоят между отбора на Александър Везенков и израелския тим е от предпоследния 37-и кръг на Евролигата. След 10 минути игра резултатът е 22:18 за Олимпиакос.

“Червено-белите” от Пирея са на върха в класирането с 24 победи и 12 загуби, като преди два надиграха у дома Реал Мадрид. Апоел пък се разправи в “Арена София”, също във вторник, с действащия шампион Фенербахче и е четвърти с баланс 23-12.

Двата тима вече премериха веднъж силите си по-рано през сезона. В последния ден на октомври Олимпиакос пречупи Апоел с 62:58 в Пирея, а Везенков записа 14 точки и 4 борби.

Първа част:

Апоел започна много силно мача и набързо дръпна с 8:0, а играта на Везенков и компания в първите минути изобщо не се получава и това доведе до много ранен таймаут от треньора на гръцкия гранд Йоргос Барцокас. Тройка на Василие Мицич направи резултата 11:0, а първите точки за гостите дойдоха от линията за наказателни удари и бяха дело на Никола Милутинов. Колин Малкълм порази целта с изстрел зад арката за 14:2, а Костас Папаниколау реализира първите точки за Олимпиакос от игра, също с тройка - 5:14. Постепенно играчите на Олимпиакос започнаха да напипват верния ритъм и тройка на Тайлър Дорси ги доближи на 4 точки при 12:16. Серията на гостите обаче не спря дотук и забивка на Донта Хол донесе 4 точки преднина на гранда от Пирея - 20:16. След края на първата четвърт Везенков и компания са с 4 точки преднина при 22:18.

Стартови състави:

Апоел: Илайджа Брайънт, Колин Малкълм, Василие Мицич, Иш Уейнрайт, Дан Отуру

Олимпиакос: Томас Уолкъп, Александър Везенков, Костас Папаниколау, Тайлър Дорси, Никола Милутинов