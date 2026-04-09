Итудис: Победата можеше да бъде и в наша полза

Димитрис Итудис говори пред журналистите в "Арена София" след поражението на неговия Апоел Тел Авив от Олимпиакос с 85:89 в супер шоуто от 37-ия кръг на Евролигата, играно пред 11 хиляди фенове на баскетбола в българската столица.

Това бе трета загуба в последните пет мача за израелците, които четвърти кръг преди края на редовния сезон.

"Добър вечер! Мачът беше равностоен и можехме да го спечелим. Играчите дадоха най-доброто от себе си. Това е трети пореден мач за нас срещу топ отбор. Показахме характер срещу тимове, които играят всеки сезон във Финалната четворка и печелят турнира последните две години. За съжаление, не успяхме да запишем нова победа, но продължаваме напред и сме фокусирани за следващия мач", каза Итудис.

До края на редовния сезон Апоел Тел Авив има още два мача. Първо, на 12-ри април (неделя) излиза срещу градския съперник Макаби Тел Авив в Белград от 22:15 часа българско време, а на 17-и април (петък) от 20:30 тимът гостува на Монако.

