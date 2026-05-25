Трейл Лайлс и Марио Хезоня с първи думи след горчивото поражение

Олимпиакос надделя над Реал Мадрид в драматичен финал на Евролигата и се поздрави с титлата след оспорван сблъсък, решен в заключителните моменти на двубоя.

Крилото на Реал Мадрид Марио Хезоня изрази смесени чувства след последния съдийски сигнал, подчертавайки характера и представянето на отбора.

„Гордея се с всички момчета. Отново показахме колко голям е този клуб и на какво сме способни като отбор. Държахме мача под контрол през по-голямата част от времето. В края обаче имаше някои обстоятелства, които наклониха везните в тяхна полза. Все пак Олимпиакос завърши първи в редовния сезон и е много добър отбор. Но аз ще използвам този мач като мотивация и ще се върнем още по-силни“, заяви хърватинът след финала.

Трей Лайлс също обърна внимание на моментите, които според него са се оказали решаващи за изхода на срещата.

„Допуснахме няколко грешки в защита и това им позволи да реализират лесни кошове и да изпълнят ненужни фаулове. Започнах добре, бях агресивен и се опитах да дам всичко от себе си. Това беше последният мач от турнира и исках да помогна максимално на отбора“, каза канадското тежко крило.

Въпреки разочарованието след загубата, в състава на Реал Мадрид останаха единни в оценката си, че отборът е показал качество, характер и дух във финала, които могат да бъдат основа за нова атака към върха през следващия сезон.

Гошо Методиев