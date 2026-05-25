Тайсън Уорд: Изключително представяне от момчетата, показахме шампионски манталитет

Крилото на Олимпиакос Тайсън Уорд заяви, че защитата и борбата под коша са били ключовите фактори за победата на гръцкия гранд над Реал Мадрид на финала на Евролигата в Атина.

- Май нямаш проблем с цигарите. Поздравления. Искам да кажа, завръщането на върха на Европа след 13 години за Олимпиакос. Това говори само по себе си, нали?

- Да, вижда се колко дълго са чакали тези фенове, когато се разхождаш из града. Имахме нужда от това. Затова, знаете ли, никога не съм искал да обещавам нищо, когато дойдох тук, но исках да обещая, че ще дам всичко, което имам. В края на краищата, именно това наистина водеше мен - а съм сигурен, че и отбора - за да постигнем тази победа и да се борим толкова здраво. Със сигурност беше трудно, не беше никак лесно. Те не излязоха просто така, за да се предадат. Определено се бориха по начина, по който Реал Мадрид би се борил. Огромно уважение към тях и огромно уважение към съотборниците ми за това, че доведоха нещата докрай.

- Постоянството ли беше ключът, който ви доведе до тази победа?

- Същото нещо, както и в първия мач: честно казано, защитата и борбите под коша. Изключително представяне от момчетата накрая - просто да бъдем корави и да покажем този шампионски манталитет, за да си свършим работата.

- Кой държи пурите точно там? Какво ще правите с тях сега?

- Ще ги изпушим. Ще се насладя на пура.

- Кой беше най-голямата ти подкрепа тази вечер?

- Кой беше най-голямата ми подкрепа тази вечер? Приятелката ми и семейството ми.

- Благодаря ти.

- И също така, не забравяйте феновете.