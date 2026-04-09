Везенков: Моята мечта е да можем да напълним така и мач на националния отбор

Александър Везенков коментира емоциите си след драматичната победа на Олимпиакос над Апоел Тел Авив в "Арена София" тази вечер. Двубоят бе от 37-ия кръг на Евролигата. Саша записа 10 точки и 5 борби, а грандът от Пирея почти си гарантира първото място в класирането на редовния сезон.

12

"Много се радвам, защото можахме да напълним една зала, която не се е пълнила така за баскетболен мач. Дано това е само началото, дано хората и децата се запалят по баскетбола и да видим дали можем да достигнем нивото на други спортове в България. Радвам се, че видях приятели, роднини и най-важното е, че победихме накрая.

24

Нямаше допълнително напрежение, просто срещу този треньор винаги е по-специфично. Обича да не вкарвам много точки, но важното е, че другите момчетата направиха работата и за мен. Важното е, че победихме в този етап от сезона.

Не съм доволен от моето представяне, но важното е, че победихме. Когато побеждаваме, всичко се забравя до 10 минути.

Със сигурност бе вълнуващо за мен. Публиката дойде да види мен, да види отбора, за първи път играя пред родна публика с клубен отбор. Това е нещо, с което ще съм горд.

Моята мечта е да можем да напълним мач на националния отбор. Това е мечта, мисля, на всички вас, на мен. Не знам дали можем да го направим, но поне да опитаме.

Със Стоичков се познаваме от Барселона, дори Евролигата го сподели, видя, да не забравяме кой е Христо Стоичков, неговото присъствие в залата развълнува всички, не само мен", сподели Везенков след мача.

Цялото изказване на Везенков можете да изгледате във видеото по-долу.