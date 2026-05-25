Шак МакКисик: Отне ни много време да спечелим тази титла

Опитният гард на Олимпиакос Шакил МакКисик не скри вълнението си след триумфа на тима в Евролигата.

- След пет поредни участия във Финалната четворка, сега сте шампиони на Европа. Това говори само по себе си, нали?

- Да, имам предвид - трябваше ли да бъде лесно? Никога не трябва да бъде лесно. Отне ни толкова много време да спечелим тази титла. Сега, след като усетихме малко от вкуса на това какво е да преодолееш това препятствие, сигурен съм, че ще последват още няколко.

- Какво каза на съпругата си, защото тя беше под постоянен стрес в продължение на три дни? Какво казва тя сега?

- О, човече, мисля, че тя е по-развълнувана от всички нас, ако трябва да бъда честен. След толкова години, в които бяхме от другата страна, година след година, сигурен съм, че в момента е на седмото небе.