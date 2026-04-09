Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Барцокас: Фантастична победа, която ни дава домакинско предимство в плейофите

  • 9 апр 2026 | 22:10
  • 1272
  • 0

Йоргос Барцокас говори след победата на Олимпиакос с 89:85 в мача срещу Апоел Тел Авив от 37-ия кръг на Евролигата, игран пред над 11 хиляди фенове на баскетбола в "Арена София". Благодарение на успеха Везенков и компания удържаха първото място в класирането, което им даде солидно предимство за старта на плейофите.

"Фантастична победа като гост за нас, особено срещу Апоел, който е елитен отбор - най-вече в атака. Имат и много трикове в дефанзивен план. Силовата защита през втората чат бе превъзходна с някои дребни изключения. Трябваше да реагираме по различен начин. Това е победа, която със сигурност ни дава домакинско предимство, а това е нещо, към което се стремяхме, още от началото на сезона. Комплименти за играчите. Бих желал да спомена нещо и за нашите фенове. Луда атмосфера тук, играейки като гост. Това е нещо фантастично и съм много благодарен. Всички сме изключително благодарни - играчите, ръководството, собствениците и аз с треньорския екип за подкрепата, която имахме днес. Обещаваме, че ще дадем всичко от себе си, за да успеем през сезона. Благодаря!", каза Барцокас пред журналистите в българската столица след края на срещата.

В последния кръг от редовния сезон Олимпиакос ще бъде домакин на Олимпия Милано. Този двубой е непосредствено след празниците на 16-и април (четвъртък) от 21:15 часа българско време в Пирея.

Следвай ни:

Още от Евролига

Виж всички

Водещи Новини

