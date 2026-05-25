Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Скариоло: Бяхме на косъм, но ще се върнем

Скариоло: Бяхме на косъм, но ще се върнем

  • 25 май 2026 | 02:11
  • 202
  • 0

След поражението на Реал Мадрид от Олимпиакос във финала на Евролигата, старши треньорът на „белите“ Серджо Скариоло изрази разочарованието си.

„Водехме, но за съжаление, не до последната секунда. Пропуснахме тройка, с която можехме да изравним резултата. Бяхме много близо. Борехме се срещу страхотен отбор“, заяви Скариоло след двубоя.

Трейл Лайлс и Марио Хезоня с първи думи след горчивото поражение
Трейл Лайлс и Марио Хезоня с първи думи след горчивото поражение

Наставникът на Реал отличи постоянството на Олимпиакос в турнира.

„Пет години доминиране, горе-долу, в това състезание. Трябва да им отдадем заслуженото“, каза италианецът, визирайки петото поредно участие на гръцкия тим във Финалната четворка.

Въпреки загубата Скариоло остана горд от представянето на своя състав.

„Много съм горд от моите играчи и от начина, по който се борихме. Ще се върнем“, завърши той.

Гошо Методиев

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!

Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!

  • 24 май 2026 | 23:09
  • 43318
  • 210
Босът на ПАО се заяде с Олимпиакос преди финала: Истинското величие не се измерва с една-единствена вечер

Босът на ПАО се заяде с Олимпиакос преди финала: Истинското величие не се измерва с една-единствена вечер

  • 24 май 2026 | 19:54
  • 2721
  • 1
Янис Адетокунбо ше гледа Везенков и компания на финала на Евролигата

Янис Адетокунбо ше гледа Везенков и компания на финала на Евролигата

  • 24 май 2026 | 19:04
  • 926
  • 0
Луиджи Датоме: Желко Обрадович е специален треньор и човек

Луиджи Датоме: Желко Обрадович е специален треньор и човек

  • 24 май 2026 | 18:55
  • 966
  • 0
"Червено-бяло" нашествие! 18 000 фенове на Олимпиакос ще подкрепят в залата Везенков и компания

"Червено-бяло" нашествие! 18 000 фенове на Олимпиакос ще подкрепят в залата Везенков и компания

  • 24 май 2026 | 18:36
  • 4383
  • 0
Дара към Везенков преди финала: Разбий ги, шампионе!

Дара към Везенков преди финала: Разбий ги, шампионе!

  • 24 май 2026 | 17:58
  • 5199
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!

Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!

  • 24 май 2026 | 23:09
  • 43318
  • 210
Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

  • 25 май 2026 | 01:23
  • 3574
  • 2
Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

  • 24 май 2026 | 23:52
  • 20710
  • 37
Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

  • 25 май 2026 | 00:41
  • 12626
  • 14
Арсенал приключи по шампионски и вдигна титлата

Арсенал приключи по шампионски и вдигна титлата

  • 24 май 2026 | 19:59
  • 24784
  • 48
Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд" с асистенция, но Ливърпул не успя да изпрати него и Робъртсън с победа

Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд" с асистенция, но Ливърпул не успя да изпрати него и Робъртсън с победа

  • 24 май 2026 | 19:58
  • 25001
  • 18