Скариоло: Бяхме на косъм, но ще се върнем

След поражението на Реал Мадрид от Олимпиакос във финала на Евролигата, старши треньорът на „белите“ Серджо Скариоло изрази разочарованието си.

„Водехме, но за съжаление, не до последната секунда. Пропуснахме тройка, с която можехме да изравним резултата. Бяхме много близо. Борехме се срещу страхотен отбор“, заяви Скариоло след двубоя.

Наставникът на Реал отличи постоянството на Олимпиакос в турнира.

„Пет години доминиране, горе-долу, в това състезание. Трябва да им отдадем заслуженото“, каза италианецът, визирайки петото поредно участие на гръцкия тим във Финалната четворка.

Въпреки загубата Скариоло остана горд от представянето на своя състав.

„Много съм горд от моите играчи и от начина, по който се борихме. Ще се върнем“, завърши той.

Гошо Методиев

Снимки: Imago