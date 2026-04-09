Ман Юнайтед залага на лятна подготовка в Европа

Манчестър Юнайтед ще играе контроли във Финландия, Норвегия и Швеция това лято. "Червените дяволи" добавиха нови подробности към предсезонната си програма, след като вече бяха обявили, че ще срещнат Лийдс в ирландската столица Дъблин на 12 август. В Скандинавия футболистите на Майкъл Карик ще срещнат Рексъм на 18 юли на Олимпийския стадион в Хелзинки. На 24 юли предстои двубой с Розенборг в Трондхайм на стадион "Леркендал". На 1 август 20-кратните шампиони на Англия ще срещнат Атлетико Мадрид на "Строубери Арена" в Стокхолм, а турнето им в най-северната част на Европа ще приключи с двубой с Пари Сен Жермен в Гьотеборг на 8 август. През последните години Манчестър Юнайтед провеждаше основната част от предсезонната си подготовка в САЩ, Австралия и Далечния изток.

Манчестър Юнайтед не е провеждал лятна подготовка изцяло в Европа от 2002 г. насам. Макар по време на пандемията от COVID-19 (2020 и 2021 г.) отборът да остана на континента поради ограниченията за пътуване, последното планирано турне, проведено единствено в европейски държави, е било преди 24 години под ръководството на сър Алекс Фъргюсън.