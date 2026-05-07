Тежка вратарска криза в Алжир два месеца преди Световното

Алжир се оказва пред вратарска криза по-малко от два месеца преди началото на Световното първенство по футбол в Северна Америка, а за да бъде потушена, вероятно ще се наложи да върне отказал се от националния отбор играч за този пост.

Агенция "Ройтерс" пише, че Усама Бенбот, който се оттегли от националния отбор след Купата на африканските нации в Мароко в края на 2025-а, когато не получи и минута, може да се окаже решение на проблема. Контузии поставиха под съмнение участието на Мелвин Мастил и Люка Зидан, а Антони Мандреа беше отстранен.

Решението да се стигне до връщането на вратаря-ветеран е формата му, която се оказа решаващ фактор за достигането на клуба му ЮС Мулудия (Алжир) до финала за Купата на африканските конфедерации, където ще бъде домакин на египетския Замалек в първия мач в събота.

На турнира за Купата на Африканските нации Бенбот е направил забележка на селекционера Владимир Петкович, че не получава игрово време. Швейцарският специалист се разгневил и след словесната престрелка 31-годишният вратар обяви оттеглянето си от тима.

Люка Зидан – син на легендата на френския футбол Зинедин Зидан, беше основен вратар на Алжир до момента, но миналия месец получи фрактури на челюстта и брадичката си в мач от втора испанска дивизия с клуба си Гранада.

Мастил, който играе в Швейцария и дебютира за „пустинните лисици“ през март, се наложи да прави операция на херния, докато Мандреа си изкълчи рамото по време на тренировка с френския си клуб Кан и ще пропусне турнира в Канада, Мексико и САЩ.

Мандреа беше първият избор на Алжир през последните пет години, но когато Кан изпадна във френската трета дивизия миналата година, Петкович каза, че не би обмислил избора на играч от толкова ниско ниво в лигата и спря да го вика като основен избор.

Алекси Гендюз, който беше титуляр преди Зидан-младши да си вземе паспорт от Алжир, също беше вариант, но се контузи седмица преди Купата на нациите през декември и от тогава не успява да си върне формата

Показателно за отчаянието на Петкович да намери решения беше повиквателната за мачовете за подготовката за Световното първенство срещу Уругвай и Гватемала през март – за тийнейджъра Килиан Белацуг, въпреки факта, че 19-годишният футболист все още не е играл мач във френския си клуб на ниво мъже.

Алжир е в група J на Световното първенство по футбол заедно със съставите на Аржентина, Австрия и Йордания.

