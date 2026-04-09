Спас Делев: Радвам се, че днес успяхме да зарадваме феновете

Нападателят на Локомотив (София) Спас Делев бе много доволен от победата с 2:1 над Берое в двубоя от 29-ия кръг на efbet Лига.

"Тази награда е за целия отбор. Трябваше да сме крайно мотивирани през втората част, за да направим този обрат. Сменихме системата през второто полувреме. Радвам се, че днес успяхме да зарадваме феновете.



Доста често вкарвам голове с глава. Надявам се да продължавам, но важното е да помагам на отбора. Важни са победите", заяви Делев.