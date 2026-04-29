С аплодисменти и тържествена церемония Иван Димов бе посрещнат в родния си град Сопот

  • 29 апр 2026 | 16:20
С аплодисменти и тържествена церемония в зала "Хаджи Гьока Павлов" в град Сопот бе посрещнат състезателят по вдигане на тежести Иван Димов, който завърши със сребърен медал в двубоя в категория до 65 килограма на изминалото европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия. Димов бе приветстван от кмета на града Станислав Стоенчев, представители на общинския съвет и множество свои съграждани.

На шампионата на Стария континент Димов събра актив от 317 килограма в двубоя, като постигна 145 в изхвърлянето и 172 в изтласкването. Постижението му в първото движение е и изравнен европейски рекорд, като с него той взе злато в изхвърлянето.

Кметът Станислав Стоенчев поздрави Иван Димов за неговия успех и го награди с почетна грамота и парична премия.

Иван Димов след среброто на Европейското: Имам още аванс

„Като бивш спортист, в мое лице знаеш, че имаш винаги нашата подкрепа. Готви се за следващите състезания, а ние като администрация, общински съветници и всички съграждани от община Сопот сме твърдо зад теб“, обърна се към Иван Димов кметът Станислав Стоенчев.

„Изненадам съм. Не знам как да реагирам, но със сигурност чувството е много хубаво. Радвам се, че хората ме подкрепят. Обичам града си. Макар че не успях да стана първи, това е повод за гордост“, емоционален бе Иван Димов, който завърши като щангист номер 2 на европейското първенство в класацията по системата "Роби" на международната федерация по вдигане на тежести (IWF), която е официално признатата за сравняване на резултатите на състезателите според личното им тегло.

Още от Волейбол

Българската федерация по волейбол получи три автомобила от спонсор

Българската федерация по волейбол получи три автомобила от спонсор

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 1718
  • 0
Марица и Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона

Марица и Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона

  • 29 апр 2026 | 11:43
  • 1222
  • 1
Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

  • 28 апр 2026 | 16:38
  • 13058
  • 8
Ето кой може да води шампиона през новия сезон

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

  • 28 апр 2026 | 09:55
  • 17850
  • 3
Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

  • 27 апр 2026 | 22:30
  • 1801
  • 3
Денислав Димитров: Искаше ми се да вземем гейм-два, но явно силите не ни стигат

Денислав Димитров: Искаше ми се да вземем гейм-два, но явно силите не ни стигат

  • 27 апр 2026 | 22:24
  • 1065
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 31296
  • 84
Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 25826
  • 267
Григор Димитров загуби първия сет срещу №312 в света в Екс ан Прованс

Григор Димитров загуби първия сет срещу №312 в света в Екс ан Прованс

  • 29 апр 2026 | 15:26
  • 2941
  • 3
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 4720
  • 1
Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

  • 29 апр 2026 | 12:04
  • 10880
  • 40
Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 17874
  • 36