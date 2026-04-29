Иван Димов след среброто на Европейското: Имам още аванс

Състезателят по вдигане на тежести Иван Димов е уверен, че може да покаже дори още по-добри резултати в своята категория, след като завърши със сребърен медал в категория до 65 килограма на изминалото европейско първенство в Батуми, Грузия.

Днес той бе посрещнат с тържествена церемония в родния си град Сопот след постигнатия успех на шампионата на Стария континент.

"Чувството е неописуемо. Много е приятно. Не очаквах толкова видна подкрепа. Наистина съм много очарован", емоционален бе след церемонията Димов в интервю за БТА.

Българският тежкоатлет събра актив от 317 килограма в двубоя, като постигна 145 в изхвърлянето и 172 в изтласкването. Постижението му в първото движение е и изравнен европейски рекорд, като с него той взе злато в изхвърлянето. Димов бе категоричен, че чувства удовлетворение от постижението си, въпреки че остана на втората позиция след Мухамед Фуркан Йозбек.

"По-скоро съм удовлетворен, защото мисля, че Мухамед Фуркан, който стана първи в моята категория, беше доста по-добър от мен във второто упражнение. Аз, може да се каже, че взех максимума. Такова класиране очаквах, но вече за следващите състезания ще му доста по-трудно да ме победи", уверен бе българският щангист и обясни, че има възможности за още по-добри резултати.

"И в двете упражнения имах аванс да вдигна повече. В първото просто играх малко по-сигурно, за да може състезанието да тръгне нормално. Вече във второто минах на по-голяма тежест от 177 килограма, която ми беше рекордна, но не успях да вдигна. Имам още аванс и имам накъде да напредвам в тази категория. Мисля, че ще го покажа на следващите състезания."

Димов, който завърши като щангист номер 2 на европейското първенство в класацията по системата "Роби" на международната федерация по вдигане на тежести (IWF), която е официално признатата за сравняване на резултатите на състезателите според личното им тегло, призна кое му носи успех на големите състезания.

"Просто съм много спокоен. Дори се шегуват с мен за това. Просто отивам и си върша работата", заяви 23-годишният атлет. Той засега и темата с проблемите в Българската федерация по вдигане на тежести, като увери, че в момента получава подкрепа за провеждане на пълноценна подготовка.

"Да, имам подкрепа. Все пак се подготвяхме на лагер, който е организиран от федерацията. Там се подготвяхме за това европейско първенство. Така че имам подкрепа, доколкото може", обясни Иван Димов и коментира избора на Асен Златев за нов президент на федерацията.

"Той все още не е влязъл документално в длъжност, както трябва. Виждам, че той се опитва. Вече когато влезе в длъжност, ще покаже какво може."

Сребърният медалист от европейското първенство обърна внимание и на предстоящото Световно първенство в края на тази година.

"Това е най-важното състезание. Имам и други по-малки. Участвам и в Бундеслигата, но най-важното е световното първенство. Това е най-силното състезание, защото там участват и състезателите от Азия, а те са най-силни точно в леките категории, където съм и аз", завърши Иван Димов и допълни, че следващата му голяма цел е добро представяне на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.