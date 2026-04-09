Съотборник на Везенков е №1 на кръга в Евролигата

В ключова седмица с два мача в края на редовния сезон 2025-26 на Евролигата, 30-годишният Тайлър Дорси се отличи като най-полезен играч (MVP) на 36-ия кръг

Тайлър Дорси беше обявен за най-полезен играч в 36-ия кръг от редовния сезон 2025/26 на Евролигата. В официалното съобщение на Евролигата се казва: „Тайлър Дорси изигра незабравим мач в 36-ия кръг, като направи най-силното представяне в кариерата си, за да изведе Олимпиакос Пирея до категорична домакинска победа със 102:88 над Реал Мадрид. Дорси беше просто неудържим, постигайки коефициент на полезно действие (PIR) от 43, с което спечели отличието MVP на кръга. Той отбеляза рекордните за кръга 37 точки, като непрекъснато пробиваше защитата на Мадрид. Неговата офанзивна експлозия включваше 7 от 12 тройки и 10 от 11 наказателни удара, както и 5 асистенции, с които помогна на Олимпиакос да постигне една от най-убедителните си победи за сезона“.

Олимпиакос доминираше от началото до края, а приносът на Дорси беше видим и в двете фази на играта. Освен с реализаторските си умения, той завърши с коефициент плюс-минус от +25, вторият най-добър показател в кръга, което подчертава колко решаващи са били минутите му на паркета. Неговото представяне зададе тона за цялостното отборно усилие и демонстрира огневата мощ на Олимпиакос преди плейофите.

Зад Дорси, съотборникът му Александър Везенков завърши с втория най-добър коефициент на полезно действие в кръга – 35, при същата победа над Реал Мадрид. Везенков също отбеляза 26 точки само с 3 пропуснати стрелби и овладя борбата под кошовете с 9 борби, докато Олимпиакос надигра Мадрид.

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

След тях се наредиха Илайджа Брайънт и Чима Монеке с коефициент 32. Брайънт изведе Апоел Тел Авив до домакинска победа с 95:80 над Фенербахче с 21 точки, 9 борби, 5 асистенции и 3 откраднати топки. Монеке пък се отличи с 21 точки, 9 борби, 3 асистенции и 2 откраднати топки при триумфа на Цървена звезда с 94:81 над Париж.

Сред най-добрите играчи в кръга бяха още Жан Монтеро от Валенсия Баскет при победата със 102:96 над Олимпия Милано и Матю Стразел от Монако при успеха с 81:76 над АСВЕЛ Вильорбан. И двамата играчи записаха коефициент на полезно действие от 31.

Дорси: Везенков ме предизвика да вкарам 40!

Индивидуални върхове: Тайлър Дорси, Олимпиакос, 37 точки

Дорси беше водещият реализатор в 36-ия кръг с 37 точки. Тази резултатност го изкачи до седмо място в класацията за сезона със средно 16.8 точки на мач, докато силната вечер на съотборника му Везенков го изведе начело в ранглистата за сезона с 19.7 точки средно на мач.

Ели Окобо от Монако оглави класацията по борби с 10. Центърът на Олимпиакос Никола Милутинов е водещият борец за сезона със 7.1 борби на мач.

Коди Милър-Макинтайър направи най-доброто представяне като плеймейкър в кръга, раздавайки 14 асистенции за Цървена звезда при домакинската победа над Париж. Това повиши неговия водещ в лигата среден показател до 7.6 асистенции на мач.

Шак МакКисик: Надявам се Везенков да изиграе мача на живота си в София

Джими Кларк от Макаби Тел Авив постави стандарта в защита с рекордните за кръга 4 откраднати топки. Кларк вече има 1.37 откраднати топки на мач, което го нарежда на четвърто място след Алекса Аврамович от Дубай (1.4), Алфа Диало от Монако (1.39) и Лука Вилдоса от Виртус (1.39).

Кевариус Хейс от Монако и Дан Отуру от Апоел поделиха първото място по чадъри с по 3. Отуру се изкачи до трето място в лигата с 1.3 чадъра на мач, въпреки че Валтер Таварес от Реал Мадрид остава убедителен лидер със средно 1.9.

Трима играчи записаха дабъл-дабъл в 36-ия кръг: Окобо (16 точки, 10 борби), Милър-Макинтайър (16 точки, 14 асистенции) и Нено Димитриевич от Байерн (11 точки, 10 асистенции).