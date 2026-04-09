Николай Грязин стартира рали "Хърватия" с 2-ро място в шейкдауна

Българският пилот WRC2 Николай Грязин започна рали „Хърватия“ с второ място в провелия се по-рано днес шейкдаун.

Състезаващият се за Ланча Грязин даде време от 2:24.6 в своето второ минаване на дългата 3.44 километра тестова отсечка в близост до Риека. По този начин той изостана с 0.5 секунди от Ерик Камий с Шкода, който беше най-бърз сред пилотите в WRC2.

Оливър Солберг с най-добро време в шейкдауна преди рали "Хърватия"

Равен резултат с този на Грязин даде Роберто Дапра с Шкода, който се класира трети. Четвърти и пети останаха Андреас Микелсен (Шкода) и Алехандро Качон (Тойота), които също дадоха идентичен резултат, финиширайки на точно секунда зад Камий. Двамата обаче направи по само едно минаване през шейкдауна.

Същинската част на рали „Хърватия“, четвърти кръг за сезон 2026 в WRC, започва утре с най-дългия състезателен ден на надпреварата. Той ще включва общо 126.86 километра, които ще бъдат разделени в осем етапа. Денят ще стартира в 10:13 часа българско време, а финалният етап е предвиден за 19:04 часа.

Снимки: Imago