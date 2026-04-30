Макларън демонстрира уникални болиди в Маями

  30 апр 2026 | 21:50
Световните шампиони във Формула 1 Макларън и Ландо Норис устроиха страхотно шоу в Маями преди подновяването на сезона този уикенд.

Заедно с Норис и Оскар Пиастри зад волана на някои от най-важните болиди в историята на Макларън седнаха и легендите Емерсон Фитипалди и Мика Хакинен.

Фитипалди кара Макларън М23, с който Джеймс Хънт спечели титлата през 1976 година, а Хакинен подкараМР4/14, с който взе втората си световна титла.

Пиастри пък зарадва публиката с МР4/23 – шампионската кола на Люис Хамилтън от 2008 година, а Бруно Сена – МР4/6 – колата, с която вуйчо му Айртон Сена взе третата си световна титла през 1991 година.

"Сигурен съм, че вълнението е голямо, защото наистина имам усещането, че измина цяла година, откакто бяхме в Япония за последното състезание. Сега се завръщам на една от най-добрите си писти – тази, от която пазя най-много спомени. Но още преди самото начало се събрахме за малка „загрявка“ за уикенда – едно невероятно събитие, организирано от Олуин и Макларън, за да отпразнуваме 1000 състезания за екипа, но и просто за да зарадваме феновете", обясни световният шампион.

"Те са причината да се състезаваме всеки уикенд, те са причината да мога да правя това, което обичам, и благодарение на тях Формула 1 и Макларън са това, което представляват днес. Събитието е прекрасно и ни позволява да покажем някои от тези невероятни автомобили, които са писали историята на Макларън. От настоящата ера – като MCR37, през болида на Сена, този на Луис, колата от Индикар и шосейните модели, чак до автомобила на Фитипалди от 70-те години. Страхотно е, че можем да отпразнуваме такъв повод, и всичко това е благодарение на Олуин и Макларън.

