Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Оливър Солберг с най-добро време в шейкдауна преди рали „Хърватия"

Оливър Солберг с най-добро време в шейкдауна преди рали „Хърватия"

  • 9 апр 2026 | 14:13
  • 111
  • 0
Оливър Солберг с най-добро време в шейкдауна преди рали „Хърватия"

Оливър Солберг даде най-доброто време в шейкдауна преди четвъртия старт за сезона в Световния рали шампионат (WRC) – рали „Хърватия“, което започва утре сутринта.

Шведският пилот на Тойота записа рекордния резултат още в първото си минаване по дългата 3.44 километра тестова отсечка в Риека. Тогава той постигна 2:17.7, което му беше достатъчно да оглави класирането. Впоследствие Солберг направи още две минавания, но в тях той даде по-слаби времена.

Втори на 0.4 секунди зад шведа се класира неговият съотборник в Тойота и победител от предходния старт в Кения Такамото Кацута. Японецът записа своето най-добро време в третото си минаване през шейкдауна, когато условията на пътя вече не бяха никак добри заради фракцията по завоите.

Тройката с пасив от 0.8 оформи Тиери Нювил с Хюндай, а непосредствено зад него се нареди и лидерът в световния шампионат Елфин Еванс. Уелсецът регистрира изоставане от 1.2 спрямо своя най-близък преследвач в генералното класиране Солберг.

Същинската част на рали „Хърватия“, четвърти кръг за сезон 2026 в WRC, започва утре с най-дългия състезателен ден на надпреварата. Той ще включва общо 126.86 километра, които ще бъдат разделени в осем етапа. Денят ще стартира в 10:13 часа българско време, а финалният етап е предвиден за 19:04 часа.

Снимки: TOYOTA GAZOO Racing WRT

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

