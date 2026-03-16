Пирин (Благоевград) застана зад Манол Занев

Пирин (Благоевград) подкрепи своя старши треньор Манол Занев.

"ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ПФК ПИРИН БЛАГОЕВГРАД

Във връзка с появилите се медийни публикации и спекулации относно евентуална смяна на старши треньора на Пирин, клубът категорично заявява, че информацията не отговаря на истината.

Ръководството на Пирин Благоевград стои твърдо зад старши треньора Манол Занев и неговия екип. В клуба има ясно изградена визия, последователност и доверие в хората, които работят всеки ден за развитието на отбора.

Ние вярваме в качествата, професионализма и отдадеността на Манол Занев и неговия щаб, както и в посоката, в която заедно вървим. Подобни публикации не променят нашата увереност, че с общи усилия, спокойствие и работа Пирин ще продължи да се развива.

Пирин Благоевград вярва в Манол Занев и неговия екип", пишат "орлетата" ден след домакинското поражение с 0:1 от Вихрен.