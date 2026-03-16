Пирин (Благоевград) застана зад Манол Занев

Пирин (Благоевград) подкрепи своя старши треньор Манол Занев.

"ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ПФК ПИРИН БЛАГОЕВГРАД

Във връзка с появилите се медийни публикации и спекулации относно евентуална смяна на старши треньора на Пирин, клубът категорично заявява, че информацията не отговаря на истината.

Ръководството на Пирин Благоевград стои твърдо зад старши треньора Манол Занев и неговия екип. В клуба има ясно изградена визия, последователност и доверие в хората, които работят всеки ден за развитието на отбора.

Ние вярваме в качествата, професионализма и отдадеността на Манол Занев и неговия щаб, както и в посоката, в която заедно вървим. Подобни публикации не променят нашата увереност, че с общи усилия, спокойствие и работа Пирин ще продължи да се развива.

Пирин Благоевград вярва в Манол Занев и неговия екип", пишат "орлетата" ден след домакинското поражение с 0:1 от Вихрен.

Още от БГ Футбол

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

  • 16 март 2026 | 16:58
  • 266
  • 1
11-те на Арда и Добруджа

11-те на Арда и Добруджа

  • 16 март 2026 | 16:57
  • 510
  • 0
Ради Здравков: Само чудо може да спре Левски за титлата

Ради Здравков: Само чудо може да спре Левски за титлата

  • 16 март 2026 | 16:38
  • 396
  • 0
Чорбаджийски се разминал с тежка контузия

Чорбаджийски се разминал с тежка контузия

  • 16 март 2026 | 16:26
  • 320
  • 0
Бербатов се срещна с финансовия министър

Бербатов се срещна с финансовия министър

  • 16 март 2026 | 16:04
  • 455
  • 0
Левски пусна билетите за домакинството на Черно море

Левски пусна билетите за домакинството на Черно море

  • 16 март 2026 | 15:27
  • 2133
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Застреляха шеф на български футболен клуб

Застреляха шеф на български футболен клуб

  • 16 март 2026 | 17:05
  • 7042
  • 3
Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 15753
  • 0
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 36815
  • 0
11-те на Арда и Добруджа

11-те на Арда и Добруджа

  • 16 март 2026 | 16:57
  • 510
  • 0
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 6170
  • 0
"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

  • 16 март 2026 | 16:58
  • 266
  • 1