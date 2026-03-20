Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
Пирин (Благоевград) разясни ситуацията с клубните си автобуси

  • 20 март 2026 | 14:55
  • 713
  • 0
Пирин (Благоевград) излезе с официална позиция, с която разясни за ситуацията с клубните автобуси. “Орлетата” информираха, че те няма да бъдат продавани, но клубът разглежда възможността за закупуване на по-малки бусове.

Ето какво пишат от клуба:

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ПФК ПИРИН БЛАГОЕВГРАД

Във връзка с появилите се коментари и спекулации относно евентуалната продажба на клубните автобуси, заявяваме ясно и категорично следното:

Към настоящия момент клубните автобуси няма да бъдат продавани.

Ръководството на клуба обаче разглежда възможността за закупуване на по-малки бусове, които да бъдат значително по-икономични, с по-нисък разход на гориво и по-малки разходи за поддръжка, както и по-удобни за ежедневните дейности на клуба.

Същевременно трябва ясно да се каже, че малкият автобус на клуба е в изключително лошо и окаяно състояние, което го прави опасен за пътуване и напълно непрактичен за нормално използване.

Важно е също да се знае, че Пирин вече работи с външна транспортна фирма, като по този начин клубът спестява приблизително 60 000 евро годишно. Това са средства, които могат да бъдат насочени много по-разумно и полезно – към развитието на отбора, школата, базата и цялостното стабилизиране на клуба.

Призоваваме всички, които обичат Пирин, да бъдат отговорни, разумни и истински полезни на клуба с повече реална подкрепа.

Пирин има нужда от хора, които са на стадиона, до отбора и зад клуба. В трудни и важни моменти Пирин има нужда от единство.

Нека всички заедно покажем, че най-силната подкрепа за Пирин не е в думите, а в присъствието, в лоялността и в това да стоим рамо до рамо с клуба и отбора.

Следвай ни:

