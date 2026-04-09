Димо Атанасов: Фаворит са за върха

Едноименният тим на Павликени ще играе утре с Локомотив в Мездра. Срещата е от 17-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Започнахме пролетния полусезон с победа над лидера. Сега ще гостуваме на другия от фаворитите за първото място. Добре комплектован отбор от футболисти, с потенциал и опит. Ние винаги играем за победа. Няма причина да променяме нагласата си за гостуването в Мездра. Теренът е хубав, двата отбора се стремят да играят футбол. На лице са предпоставки за добър мач“, коментира пред Sportal.bg Димо Атанасов, треньор на Павликени.