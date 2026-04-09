Луис Енрике: Трябваше да вкараме повече голове

Луис Енрике: Трябваше да вкараме повече голове

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике изрази мнение, че отборът му е можел да отбележи повече попадения срещу Ливърпул в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионска лига, завършил 2:0.

„Разбира се, че е жалко. Изиграхме страхотен мач пред нашите фенове. Представихме се много добре и заслужавахме да вкараме повече голове. Но това е Шампионската лига. Доволни сме, но предстои и реванш“, заяви Луис Енрике.

ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

„Изненадващо е, че Ливърпул играе по този начин, те се променят. Свикнали сме противниците да се адаптират към нашия стил", коментира испанският специалист.

„Независимо от стадиона или мача, целта на ПСЖ винаги е победата. Това е специален стадион, но сме доволни от това, което постигнахме днес“, добави треньорът на парижани.

Реваншът на "Анфийлд" ще се състои на 14 април.

ПСЖ и Ливърпул се срещнаха в Шампионската лига и през миналия сезон, като френският тим продължи напред след изпълнение на дузпи.

Вратарят на Рексъм Оконкво взе нигерийски паспорт

Вратарят на Рексъм Оконкво взе нигерийски паспорт

  • 9 апр 2026 | 00:10
  • 303
  • 0
20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 29012
  • 313
ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 21496
  • 69
Марсилия представи новата си емблема

  • 8 апр 2026 | 22:58
  • 570
  • 4
Галатасарай удари Гьозтепе с познат резултат, тимът на Мъри Стоилов стана жертва на собствените си пропуски

  • 8 апр 2026 | 21:58
  • 7234
  • 0
Гол с пета не стигна за победа на Брага в иберийския сблъсък с Бетис

  • 8 апр 2026 | 21:49
  • 4204
  • 1
Виж всички

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 29012
  • 313
ПСЖ пропусна да разгроми Ливърпул в Париж, но вече поглежда към полуфиналите

  • 8 апр 2026 | 23:55
  • 21496
  • 69
ЦСКА се измъкна от огромна издънка с гол в 94-ата минута, Петко Панайотов е големият герой

  • 8 апр 2026 | 19:58
  • 83046
  • 362
Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

  • 8 апр 2026 | 22:32
  • 36986
  • 86
Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

  • 8 апр 2026 | 20:50
  • 27643
  • 12
"Орела" подкара играчите на ЦСКА, рядко треньор се изказва така за футболисти на съперника

  • 8 апр 2026 | 20:32
  • 26762
  • 103