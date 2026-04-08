Александър Попов: Не успявахме да водим играта, така както започнахме

  • 8 апр 2026 | 22:48
Треньорът на ЦСКА Александър Попов призна след загуба от шампиона Левски София с 1:3 гейма в третия мач помежду им от полуфиналните плейофи на efbet Супер Волей, че не са успявали да водят играта, така както са започнали.

Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

"Стартирахме добре и във втория гейм, но не се възползвахме от добрата игра на диагонала ни. След това сервисът и тяхното посрещане се подобри и се разтрои нашия организационен план. Дърпаха ни с няколко точки и ние не успявахме да водим играта така както започнахме и така както се надявахме да бъде", коментира Попов след срещата.

Николай Желязков: Не направихме най-силния мач, но съм доволен от резултата

"В четвъртия гейм не ни достигнаха 1-2 ситуации - дръпнаха с две точки напред и след това не успяхме да ги достигнем. Хубавото е, че от един момент нататък, в смисъл през последните седмици, тази разлика, която се усещаше през сезона, не е видна за всички. Никой не може да отговори на въпроса дали тази разлика може да бъде намалена още в четвъртия мач. Ние сме ЦСКА, играем за достойнството си, играем колкото ни позволяват силите. Както виждате в края на първенството, водачът ни Стойко Ненчев какви мачове показва на 41 години. Такъв дух трябва да показва всеки един състезател на ЦСКА", каза още наставникът на "червените".

Тодор Скримов: Заслужена победа! Ако успеем да играем така, смятам че ще затворим серията във вторник
