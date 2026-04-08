Николай Желязков: Не направихме най-силния мач, но съм доволен от резултата

Левски София победи с 3:1 (20:25, 25:21, 25:18, 25:23) ЦСКА в третия мач от полуфиналната серия от мъжкото първенство по волейбол. Шампионите поведоха с 2:1 успеха, а третата среща ще се проведе 14 април в зала "Христо Ботев".

Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

"След първия гейм показахме повече характер. Започнахме припряно, но е нормално да има нервност. Серията започваше отначало днес, а следващата среща е във вторник. Ще имаме доста повече време да се подготвим. В повечето случаи затруднихме посрещането на ЦСКА. Не направихме най-силния мач, нормално е да има напрежение в тези двубои. Доволен съм от резултата и от характера. Чисто волейболно не искам да влизам в подробности, имаме сериозни резерви в играта", заяви след двубоя старши треньорът на шампионите Николай Желязков.

Снимки: Startphoto