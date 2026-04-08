Без победител в дербито на Пловдив
Тодор Скримов: Заслужена победа! Ако успеем да играем така, смятам че ще затворим серията във вторник

Опитният посрещач на шампиона Левски София Тодор Скримов сподели след успеха над ЦСКА с 3:1 гейма в третия мач помежду им от полуфиналните плейофи на efbet Супер Волей, че победата е напълноо заслужена. Скримов допълни, че ако успеят да играят по начина, по който умеят или поне близо до това, смята че ще затворят серията още във вторник.

Левски обърна ЦСКА и е на победа от финал в efbet Супер Волей

"Постигнахме обрата с огромно желание и с по-малко грешки в сравнение с предишния мач. Смятам, че предишната среща я направихме интересна ние преди всичко, с нашите лични грешки. Така че, днес бяхме малко по-добре въпреки нервността на двубоя. И заслужено победихме", призна Скримов.

Николай Желязков: Не направихме най-силния мач, но съм доволен от резултата

"Със сигурност когато отборът набере инерция, трудно може да бъде спрян. Това е и нашата цел - да наберем инерция и да играем силно от самото начало. За съжаление последните два мача не се получава точно така, но търсим да се поправим и се надявам, че в следващия ще се получи."

"Поука сме се взели от предното гостуване, а дали ще затворим серията във вторник, не мога да ви кажа, зависи как играем. Ако успеем да играем по начина, по който умеем или поне близо до това, смятам че ще я затворим", завърши посрещачът на Левски.

