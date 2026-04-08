Полуфинал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

Шампионите от Левски София, които спечелиха редовния сезон, губят от ЦСКА (4-и в редовния сезон) с 0:1 (20:25) в полуфинал №3 на efbet Супер Волей в зала “Левски София”.
Левски победи в първата полуфинална среща с 3:0.
Левски с 13-а поредна победа над ЦСКА
Във втората ЦСКА наложи волята си с 3:2.
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби
В серията се играе до 3 победи от 5 мача.
Капитанът на Левски Светослав Гоцев остана резерва, а наставникът на Левски Николай Желязков заложи на младия Николай Николаев.
Теодор Тодоров атакува в центъра и ЦСКА поведе с 1:0 в двубоя. Остра атака на Лазар Бучков в центъра и равенство - 3:3. Технична атака на Стойко Ненчев и 5:4 за "червените". Атака на Спас Байрев и 7:6. Николай Пенчев атакува без блокада и 9:7 за "червените". Единична блокада на Теодор Тодоров и 10:7. Атака на испанския разпределител Висенте Монфорд Миная и ЦСКА дръпна с 11:7. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Ас на Юлиан Вайзиг и 10:12. Мохамад Реза Беик атакува мощно за 13:10. Две поредни успешни атаки на Стойко Ненчев и 16:13. Блокада на Спас Байрев и 18:13. Петьо Иванов замени Гордан Люцканов в състава на Левски. Петьо Иванов атакува по диагонала от зона 4 , за да запише първата си точка в мача за 15:19. Мохамад Реза Беик атакува технично за 21:16. Перфектно пусната топка от Висенте Монфорд Миная направи резултата 22:17. Тодор Скримов атакува по острия диагонала от зона 4 - 18:22. Стойко Ненчев заби "пирон" във втория метър за 23:18. Светослав Гоцев атакува в центъра за 20:24. Блокаут на Спас Байрев и ЦСКА спечели първата част с 25:20.
Полуфинал №3:
ЛЕВСКИ СОФИЯ - ЦСКА 0:1 (20:25)
ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Лазар Бучков, Николай Николаев - Дамян Колев-либеро (Петьо Иванов, Димитър Пейчинов, Светослав Гоцев)
Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ
ЦСКА: Висенте Монфорд Миная, Спас Байрев, Николай Пенчев, Мохамад Реза Беик, Стойко Ненчев, Теодор Тодоров - Мартин Божилов--либеро
Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.
