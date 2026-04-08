Евелина Цветанова: Бяхме непостоянни

Евелина Цветанова отдаде първата загуба на ЦПВК срещу Левски във втория мач от полуфиналите плейофи в женската "Demax+" лигата на липсата на постоянство. "Полицейският" отбор допусна поражение с 2:3 гейма в зала "Христо Ботев" и серията вече е изравнена на 1-1 победи. Пред БНТ треньорката на домакините изказа своите забележки.

"Определено и постоянството ни оказа влияние. Бяхме непостоянни в играта, много ситуации не съумяхме да ги изиграем правилно. Всъщност сами се принуждавахме да бъркаме", бяха първите нейни думи.

Тя сподели повече за пропуснатата възможност, който нейният отбор имаше в опит да направи решителна крачка към финала в шампионата.

"Нещата започват от начало и за двата отбра. Както ние, така и Левски имаме шанс. Резултатът е 1-1 победи, започваме наново Лошото е, че имахме болен състезател, който не можа да де максимума, но няма значение. Не можахме да дадем този отпор, който трябваше да дадем", коментира Цветанова.