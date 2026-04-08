Левски София изравни серията срещу ЦПВК след здрава битка

  • 8 апр 2026 | 20:54
Волейболистките на Левски София успяха да изравнят в полуфиналната си серия в женската "Demax+" лига. Воденият от Денислав Димитров тим надделя като символичен гост на ЦПВК с 3:2 (12:25, 25:16, 25:22, 19:25, 15:11) във втория мач помежду им, игрантази вечер в зала "Христо Ботев".

По този начин "сините" изравниха резултата в плейофната серия на 1-1 победи. Играе се до 3 успеха от 5 срещи. Третият сблъсък между двата тима е в събота (11 април) от 18,00 часа в зала "Левски София".

В първия гейм "сините" бяха изненадани лошо и домакините от ЦПВК спечелиха с разгромното 25:12. Веднага, обаче, от Левски успяха да се отърсят и да отговорят адекватно, за да изравнят за 1:1 след 25:16. В третата част "сините" продължиха устремно, за да натрупат солидна преднина. ЦПВК се опита да се завърне и намали изоставането си, но авансът на Левски бе достатъчен за успех с 25:22.

Четвъртият гейм тръгна със смяна на водачеството и стигна до 16:16, след което домакините от ЦПВК направиха 2 точкови серии и успяха да вкарат срещата в тайбрек след 25:19. Той олицетворяваше битката в срещата и решимостта на "сините" момичета да я спечелят. Те изостанаха в резултата, направиха обрат, отбиха опитите да бъдат настигнат и заслужено триумфираха след 15:11 и 3:2.

Капитанът Славина Колева поведе Левски към ценната победа с 21 точки (2 блока). Втора по резултатност бе Габриела Жекова с 14 точки (4 аса), а Мария Златанова завърши с 11 (1 блок) за успеха.

Снимки: Startphoto

