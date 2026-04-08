Денислав Димитров: Промените дадоха резултат

Денислав Димитров е на мнение, че направените промени са дали резултат за първата победа на Левски във втория мач от полуфиналните плейофите в женската "Demax+" лига. "Сините" надвиха ЦПВК с 3:2 гейма в зала „Христо Ботев“, за да изравнят серията до 1-1 успеха. Пред БНТ старши треньорът на победителките отличи показания характер.

"Започнахме срещата малко сковано и притеснени. След това се отпуснахме и направих няколко промени, които дадоха резултат. Доволен съм от тази гледна точка", започна той.

Наставникът коментира и обрата във втория гейм, в който гостите изоставаха с 5 точки.

"Да, очаквам в интерес на истината нашият отбор да играе малко по по-добре на блок-защита. Не мога да отлича някой конкретно като индивидуална игра, но за сметка на това мога да отлича отборната и характера", сподели Димитров.

