България U17 с първа победа на IHF Trophy във Велико Търново

Националният отбор на България за девойките до 17 години записа първа победа във втория ден от интерконтиненталното издание на турнира на Международната федерация по хандбал IHF Trophy.
В Двореца на културата и спорта във Велико Търново съставът на Миглена Христова надигра убедително тима на Венецуела с 41:28 и с актив от 3 точки излезе начело в класирането.
Утре (9 април) българските момичета почиват по програма, а в петък (10 април) излизат срещу състава на Канада от 17,00 часа.
Снимки: SportsPhotographers/ M.S.V Photographers