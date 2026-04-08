Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Победа и равенство за българските отбори на турнира по хандбал в Търново

Победа и равенство за българските отбори на турнира по хандбал в Търново

  • 8 апр 2026 | 03:45
  • 123
  • 0
Победа и равенство за българските отбори на турнира по хандбал в Търново

Победа и равенство за българските отбори в първия ден от интерконтиненталното издание на турнира на Международната федерация по хандбал IHF Trophy във Велико Търново. Селекцията на Миглена Христова записа равенство с тима на Гвинея-33:33, а девойките ни до 19 години се справиха безпроблемно с тима на Колумбия-37:30.

За състава до 19 години над всички бяха Мелина Спасова с 13 гола и Ивайла Димитрова с 11.

За формацията до 17 години – Мартина Тодорова се отличи с 11 попадения.

Утре 17-годишните се изправят срещу Венецуела от 17 часа в търсене на първа победа. По-големите по програма ще почиват във втория ден от турнира.

Победителите в двете възрасти се класират за финалите на Световно първенство.

Следвай ни:

Националният отбор по стрелба с лък провежда лагер в Разград

Виж всички

Водещи Новини

