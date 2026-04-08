Култард с интересна гледна точка за катастрофата на Беарман в Япония

Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард даде една интересна гледна точка за катастрофата на Оливър Беарман по време на надпреварата за Гран При на Япония.

Основната причина за инцидента на британския пилот на Хаас беше значителната разликата в неговата скорост и тази на движещия се непосредствено пред него Франко Колапинто. В този момент аржентинецът зареждаше своята батерия, докато Беарман използваше енергията си и разликата в скоростта между двамата беше близо 50 км/ч.

Here's the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP

След финала мнозина посочиха, че тази разлика се дължи изцяло на новите правила и нуждата от движение с по-ниска скорост на моменти, за да се зареди батерията. Култард обаче напомни, че такива неща са част от Формула 1 от дълги години и самият той е преживявал сходни инциденти в миналото.

„Като бивш пилот аз мога да усетя скоростта. Аз почти имах огромен инцидент с Фернандо Алонсо преди много години на „Нюрбургринг“ в Германия, когато той намали за един завой 20 метра по-рано спрямо предходната обиколка и аз почти го ударих.



„Разминахме се, минах през чакъла и отпаднах от състезанието. Спомням си, че след това отидох при стюардите и преувеличих малко нещата, защото можеше да стане голяма катастрофа.



„Скоростта на застигане е най-страшното нещо за един състезателен пилоти. Вижда ли сме го неколкократно на мокро, когато пилот не може да види този пред него. Шумахер и мен на „Спа“ навремето, Сена в Австралия, когато караше за Макларън.



„Така че Беарман имаше голям късмет да не удари Колапинто. Ударът му в бариерата беше със сила от 50G и аз направих бързо проучване, за да разбера какво означава това и видях, че навремето е направен един тест в края на 50-те години.



„Те се опитваха да разберат, предполагам за авиацията или пътуванията в космоса, колко може да понесе човешкото тяло. Мисля, че тогава човек беше преживял ускорение от 80G и беше оцелял.



„Не са правени умишлени тестове отвъд тази граница, но четох за Кени Брак, пилот, с когото се състезавах в началото на моята кариера. Швед, който отиде в Америка и имаше катастрофа, в която бяха отчетени 200G. Сега, неговата кариера беше приключена в този момент с множество фрактури, но той оцеля.



„Така че говорим за това как се понася върховото натоварване и дали колата се движи, или не. За Оли спирането беше внезапно и се вижда, че той удари краката си един в друг и дори куцаше леко. За щастие няма контузии, но той стана водеща тема“, коментира Култард в подкаста Up To Speed.

