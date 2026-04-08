След драмата в Добрич: Готов ли е Левски да се върне към победите - мнението на Веласкес преди мача с Арда
Уест Хам се е оплакал на ФИФА заради национал на ДР Конго

  • 8 апр 2026 | 13:25
От Уест Хам са изпратили жалба до ФИФА, обвинявайки, че от ДР Конго не са освободили достатъчно рано десния бек Аарън Уан-Бисака, заради което той е пропуснал неделния четвъртфинал с Лийдс за ФА Къп, съобщава The Athletic. Както е известно, “чуковете” отпаднаха от тима на Илия Груев след изпълнение на дузпи.

Изключителна драма класира Груев и Лийдс за полуфиналите на ФА Къп

Уан-Бисака беше част от състава на ДР Конго, който спечели финалния плейоф срещу Ямайка за класиране на Мондиал 2026. След това обаче, вместо да хване полет от Мексико за Лондон и да се върне навреме за мача на Уест Хам, 28-годишният играч се прибрал с останалите си съотборници в африканската страна, където участвал в празненствата за първото класиране на тима на Световно първенство от 1974-та насам. В лондонския клуб въобще не дали позволението си за това и останали разочаровани, че техният играч не се е качил на резервирания полет до английската столица.

Това обаче не е единственият случай с ДР Конго, като от Лил също са се оплакали на ФИФА, тъй като поради същата причина централният бранител Шансел Мбемба пропусна победата с 3:0 над Ланс.

