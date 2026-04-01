Туанзебе класира ДР Конго на Световното

ДР Конго стана предпоследният участник на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Тази нощ африканците спечелиха с 1:0 след продължения плейофа срещу Ямайка и си гарантираха място на финалите през лятото.

Големият герой за ДР Конго бе бившият защитник на Манчестър Юнайтед Аксел Туанзебе. Той отбеляза победния гол в 100-ата минута, засичайки топката отблизо след центриране от корнер.

С тази победа ДР Конго намери място на Мондиала, където ще бъде в група "К" с отборите на Португалия, Колумбия и Узбекистан.

Това ще бъде второ участие за африканската държава на световни финали след далечната 1974 година, когато участва на първенството в Германия под старото си име Заир.

