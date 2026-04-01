Туанзебе класира ДР Конго на Световното

  • 1 апр 2026 | 02:46
Туанзебе класира ДР Конго на Световното

ДР Конго стана предпоследният участник на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Тази нощ африканците спечелиха с 1:0 след продължения плейофа срещу Ямайка и си гарантираха място на финалите през лятото.

Големият герой за ДР Конго бе бившият защитник на Манчестър Юнайтед Аксел Туанзебе. Той отбеляза победния гол в 100-ата минута, засичайки топката отблизо след центриране от корнер.

С тази победа ДР Конго намери място на Мондиала, където ще бъде в група "К" с отборите на Португалия, Колумбия и Узбекистан.

Това ще бъде второ участие за африканската държава на световни финали след далечната 1974 година, когато участва на първенството в Германия под старото си име Заир.

Снимки: Gettyimages

Реми в британската битка между Уелс и Северна Ирландия

Италия отново плаче, "адзурите" пропускат трето поредно световно първенство

Драматични сблъсъци определиха последните четири европейски участника на Световното

Словакия спечели сблъсъка на разочарованите

Швеция си отмъсти на Полша и този път ще играе на Световното, Гьокереш отново герой

Червен картон от Кабаков и 25 удара не стигнаха на Испания срещу Египет

Италия отново плаче, "адзурите" пропускат трето поредно световно първенство

Драматични сблъсъци определиха последните четири европейски участника на Световното

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

България U21 се бори много, но отново изгуби точки от Азербайджан - шансовете за класиране намаляха

Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

