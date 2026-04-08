Бивш нападател на Милан: Понякога обичам отбора повече и от жена ми, Анчелоти кръсти кучето си на мен

Бившият нападател на Милан Алешандре Пато подчерта голямата обич, която изпитва към клуба, а също така разказа за близките си взаимоотношения с тогавашния наставник на тима Карло Анчелоти.

“Понякога обичам Милан повече и от жена ми. Това е клуб, от който никога не искаш да си тръгнеш. Милан завинаги ще остане в сърцето ми. Когато си спомням за периода ми там, очите ми се насълзяват. Ще разказвам на децата ми за престоя си в клуба. Когато пристигнах в Милан, отидох в съблекалнята, където бях сам. Видях снимките и имената в съблекалнята и бях изумен. Там бяха Кака, Сийдорф, Пирло, Гатузо, Малдини, Роналдо… Казах си: “Уау, трябва да запазя самообладание”. Беше невероятно. Когато пристигнах в Милан, отидох в съблекалнята, където бях сам. Видях снимките и имената в съблекалнята и бях изумен. Там бяха Кака, Зеедорф, Пирло, Гатузо, Малдини, Роналдо… Казах си: “Уау, трябва да запазя самообладание”. Беше невероятно.

🗣️ Pato spoke to @CBSSportsGolazo: "I love Milan sometimes even more than my wife!" pic.twitter.com/Hv4GNh9CEQ — Milan Posts (@MilanPosts) April 7, 2026

Анчелоти ми даде увереност. Дори името на кучето му е Пато, толкова близки си бяхме. Приемам Анчелоти не просто като треньор, а като приятел и баща. Когато дойдох в Милан, бях само на 17 години. Така че, щом пристигнах, той ме посрещна на входа на “Миланело”, хвана ме за ръка и ми каза: “Добре, влез вътре, искам да те представя пред другите играчи. Така че той повика всички футболисти и им каза: “Момчета, това е Пато”. Те пък отговориха: “Здравей, Пато, успех, ние сме тук за теб”. Затова си мисля, че Анчелоти е повече от треньор, той е джентълмен. За мен е най-добрият треньор за всички времена”, сподели бразилецът пред CBS Sports Golazo.

Снимки: Gettyimages