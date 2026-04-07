Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Мишлен: Предимството на Априлия не се дължи на специалната задна гума

  • 7 апр 2026 | 17:03
  • 211
  • 0

Ръководителят на програмата на Мишлен в MotoGP Пиеро Тарамасо коментира развоя на първите три кръга за сезон 2026 в кралския клас.

В тях моторът на Априлия се наложи като водещия, след като пилотите на марката от Ноале спечели четири от шест възможни победи. В неделните състезания Марко Бедзеки все още няма поражение, а в спринтовете неговият съотборник в заводския тим Хорхе Мартин записа един успех с триумфа си в Съединените щати.

Една от водещите теории след първите два уикенда за годината беше, че предимството на Априлия се дължи на подсилената задна гума, която се използваше в Тайланд и Бразилия. В САЩ обаче MotoGP се върна към стандартната конструкция, но дори и с нея предимството на Априлия се запази, а сега Тарамасо обясни, че в Мишлен са били сигурни, че авансът на марката от Ноале не идва от специалната гума.

„Винаги съм мислел, че не е от това, защото ние предлагаме тази подсилена конструкция от няколко сезона, така че всеки знае как да работи с нея. Дори и пилотите вече стигнаха с нея. Точно сега в Априлия наистина имат нещо допълнително в мотора“, заяви Тарамасо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Серхио Перес: Трябва ни 1 секунда на обиколка

