Веласкес връща Око-Флекс обратно сред титулярите

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще върне Армстронг Око-Флекс в стартовата единайсеторка за домакинството на Арда, пише “Тема спорт”. 24-годишното крило се отчете с асистенция при равенството срещу Добруджа, след като се появи от пейката. Ирландецът пораздвижи играта на сините в Добрич, след като преди това столичани се затрудняваха да стигат до вратата на Георги Аргилашки.

Откакто бе привлечен на „Герена“ от Ботев (Пловдив), Око-Флекс не стартира от първата минута само в два от 11-те си мача със синята фланелка. Това се случи в споменатия мач с жълто-зелените и четвъртфинала за купата срещу Лудогорец (0:1).

Веласкес все още не е решил обаче на мястото на кого да пусне ирландеца. Една от опциите е за сметка на Радослав Кирилов на крилото, а другата е титулярното си място да отстъпи Хуан Переа и Евертон да действа като фалшива деветка. Това ще остави българския национал в единайсеторката. Не е изключено испанският треньор да включи от първата минута срещу кърджалийци и последния нов – Марко Дуганджич.

Наказани за двубоя в четвъртък са Кристиан Димитров и Майкон. Бразилецът ще изтърпява санкция и в дербито с ЦСКА.