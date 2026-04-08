Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Веласкес връща Око-Флекс обратно сред титулярите

Веласкес връща Око-Флекс обратно сред титулярите

  • 8 апр 2026 | 09:17
  • 546
  • 0

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще върне Армстронг Око-Флекс в стартовата единайсеторка за домакинството на Арда, пише “Тема спорт”. 24-годишното крило се отчете с асистенция при равенството срещу Добруджа, след като се появи от пейката. Ирландецът пораздвижи играта на сините в Добрич, след като преди това столичани се затрудняваха да стигат до вратата на Георги Аргилашки.

Ето кога се очаква Сангаре да се завърне на терена

Откакто бе привлечен на „Герена“ от Ботев (Пловдив), Око-Флекс не стартира от първата минута само в два от 11-те си мача със синята фланелка. Това се случи в споменатия мач с жълто-зелените и четвъртфинала за купата срещу Лудогорец (0:1).

Веласкес все още не е решил обаче на мястото на кого да пусне ирландеца. Една от опциите е за сметка на Радослав Кирилов на крилото, а другата е титулярното си място да отстъпи Хуан Переа и Евертон да действа като фалшива деветка. Това ще остави българския национал в единайсеторката. Не е изключено испанският треньор да включи от първата минута срещу кърджалийци и последния нов – Марко Дуганджич.

Наказани за двубоя в четвъртък са Кристиан Димитров и Майкон. Бразилецът ще изтърпява санкция и в дербито с ЦСКА.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Монтана без двама от основните си играчи за двубоя с ЦСКА

Монтана без двама от основните си играчи за двубоя с ЦСКА

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Резултати и голмайстори от 21-я кръг на Елитната група до 18 години

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Марек недоволничи от назначените съдии за двубоя с Вихрен

БФС обяви наказанията след последния кръг в efbet Лига, Левски отново глобен заради закъснение

Виж всички

Водещи Новини

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

Пловдив приковава погледите върху себе си

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

